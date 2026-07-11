Два опытных Ил-96 прилетели в Хабаровск на испытания

Два опытных самолета Ил-96−400М и Ил-96−300 прибыли в аэропорт Хабаровска для проведения летных испытаний, сообщает МАХ-канал «Хабаровские авиалинии».
На базе хабаровского аэродрома специалисты АО «Ил» выполнят серию испытательных полетов. Во время работ планируется оценить работу нового бортового оборудования и обновленных систем воздушных судов.
Ил-96−400М — новая модификация российского широкофюзеляжного самолета, созданная с учетом современных требований к пассажирской авиации. Ил-96−300 используется как один из основных отечественных дальнемагистральных самолетов.
Сроки проведения испытательных полетов в Хабаровске не уточняются.