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Два опытных Ил-96 прилетели в Хабаровск на испытания

На базе аэропорта специалисты проверят работу нового оборудования и модернизированных систем самолетов.

Два опытных самолета Ил-96−400М и Ил-96−300 прибыли в аэропорт Хабаровска для проведения летных испытаний, сообщает МАХ-канал «Хабаровские авиалинии».

На базе хабаровского аэродрома специалисты АО «Ил» выполнят серию испытательных полетов. Во время работ планируется оценить работу нового бортового оборудования и обновленных систем воздушных судов.

Ил-96−400М — новая модификация российского широкофюзеляжного самолета, созданная с учетом современных требований к пассажирской авиации. Ил-96−300 используется как один из основных отечественных дальнемагистральных самолетов.

Сроки проведения испытательных полетов в Хабаровске не уточняются.