Народные приметы на 12 июля: чего нельзя делать в день Петра и Павла?

История апостола Павла начинается иначе: долгое время он обличал последователей Иисуса и даже отправлял их в темницу. Но произошло событие, заставившее его пересмотреть свои взгляды. Направляясь в Дамаск, гонитель христиан внезапно ослеп из-за яркого света. В наступившей темноте он услышал глас Господа. Произошедшее навсегда перевернуло жизнь мужчины. Савл, как его звали до явления ему Спасителя, принял крещение, получил новое имя — Павел и стал проповедником. Зрение вернулось к нему. Теперь он рассказывал язычникам о христианской вере. К сожалению, как и в случае с Петром, жизнь Павла оборвалась трагически — он был обезглавлен.