Народные приметы на 12 июля: чего нельзя делать в день Петра и Павла?

12 июля православные чтут память святых Петра и Павла. В давние времена этот день был известен множеством примет и обычаев. Так, наши предки умывались водой их трех родников, отказывались стричь ногти и били друг друга крапивой. Вспомним историю этого праздника и выясним, как провести 12 июля, чтобы не навлечь на себя беду.
История дня Петра и Павла.
Согласно преданию, апостол Петр до встречи с Христом был простым рыбаком. Когда Спаситель призвал его, он уверовал и стал проповедником. До знакомства с Иисусом он носил имя Симон, а Петром его нарек Господь: Петр — значит «камень».
Один из важнейших эпизодов жизни апостола, — троекратное отречение от Христа в ночь его ареста. Вскоре Петр раскаялся и до конца дней своих проповедовал и помогал нуждающимся. Также его запомнили и как целителя. Известно, что он принял мученическую смерть — был распят во время гонений на христиан.
История апостола Павла начинается иначе: долгое время он обличал последователей Иисуса и даже отправлял их в темницу. Но произошло событие, заставившее его пересмотреть свои взгляды. Направляясь в Дамаск, гонитель христиан внезапно ослеп из-за яркого света. В наступившей темноте он услышал глас Господа. Произошедшее навсегда перевернуло жизнь мужчины. Савл, как его звали до явления ему Спасителя, принял крещение, получил новое имя — Павел и стал проповедником. Зрение вернулось к нему. Теперь он рассказывал язычникам о христианской вере. К сожалению, как и в случае с Петром, жизнь Павла оборвалась трагически — он был обезглавлен.
Двух апостолов издавна вспоминают вместе. Считается, что их казнили в один и тот же день. По другой версии, они приняли наказание с разницей в один год. Так или иначе, по церковной традиции 12 июля посвящено и Петру, и Павлу.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 12 июля: что нельзя делать.
В стародавние времена люди на Руси считали недопустимой работу в поле 12 июля. Поговаривали, что нарушивший запрет весь год будет работать, не разгибая спины, но в кошельке все равно будет пусто.
Не разрешалось покупать дорогостоящие вещи, занимать деньги или давать кому-либо в долг. Якобы это может привести в долговую яму. По этой же причине не стоит пересчитывать мелочь или звенеть монетами в карманах.
Если верите в приметы, постарайтесь не давать обещаний, если твердо не уверены в их выполнении. Подведете кого-то из-за собственной необязательности или форс-мажора, рискуете стать врагами.
На Руси говорили, что в этот день лучше не браться за рукоделие — вместе с нитками и жизнь свою запутать можно.
Также старцы не рекомендовали ходить на озеро или речку в одиночестве, чтобы искупаться или порыбачить. Якобы так можно стать жертвой русалок или Водяного.
Нельзя стричь ногти и волосы. Забывшего про эту примету может ждать неудача в любви.
Наконец, 12 июля не следует чревоугодничать и злоупотреблять алкоголем. Из-за этого в жизни может начаться черная полоса. Во всяком случае, так считали на Руси.
Согласно церковной традиции, в день Петра и Павла не венчаются. Также не разрешается сквернословить и желать кому-либо зла, отказывать в помощи нуждающимся и обижать животных.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 12 июля: что можно делать.
В праздничный день верующие посещают храмы. Многие отправляются на службу вместе с близкими.
На Петра и Павла православные заканчивают поститься, поэтому после похода в церковь люди собираются трапезничать.
Большую роль 12 июля играют молитвы и благотворительность. Важно поддержать тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, помочь неимущим, навестить одиноких. Все добро вернется сторицей, не сомневались наши пращуры.
День подходит для духовной работы и встреч с родными. Можно примириться с тем, с кем в прошлом у вас были конфликты. В давние времена люди в шутку «били» друг дружку крапивой — якобы после этого они уже никогда не смогут поругаться.
На Руси в это время было принято навещать родителей и гулять с друзьями. С именинами поздравляли Павла и Петра, а также чествовали рыбаков.
В старину девушки умывались с утра водой из трех родников. По поверьям, так можно стать еще красивее и встретить достойного кавалера.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 12 июля.
День Петра и Павла на Руси не обходился без наблюдений за погодой. Жара указывала нашим предкам на то, что пора приступать к сенокосу. Если на улице было холодно, люди отправлялись за грибами.
Особое внимание крестьяне уделяли осадкам. Если дождь шел с утра, ждали скромного урожая. А если ливень начинался несколько раз за день, люди надеялись собрать много зерна, овощей, фруктов и меда в этом году.
Именинники 12 июля.
В этот день именины отмечают Павел, Петр, Михаил и Андрей.