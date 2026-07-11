Главные новости к утру 11 июля

Четыре судна в Таганрогском заливе были атакованы БПЛА, погиб матрос технического судна.
Автобус, перевозивший 46 человек из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. Пострадали 15 человек.
Президент США Дональд Трамп поручил американской делегации продолжить переговоры с Ираном, сообщает CBS News. Встреча должна состояться в Омане в субботу.
Президент США Дональд Трамп оставил инструкции на случай, если Ирану удастся убить его. В интервью The New York Post он заявил, что Тегеран заплатит высокую цену при таком раскладе.
Власти США требуют признания от Ирана, что Ормузский пролив полностью открыт для судов, не позднее субботы, сообщил журналист Axios Барак Равид.
Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа хочет взять паузу в матчах за национальную команду. Накануне Бельгия проиграла Испании в матче четвертьфинала на ЧМ-2026 (1:2). Во втором тайме Куртуа был заменен из-за травмы.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет свой пост на следующий день после того, как объявит дату выборов в парламент страны. Ожидается, что они пройдут этой осенью.
Бывший депутат партии Reform UK 78-летняя Энн Уиддекомб была найдена мертвой в своем доме. Полиция арестовала подозреваемого в убийстве.
Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 4118 человек. Число раненых не изменилось — пострадали 16 740 человек.
Певица Мадонна стала первой женщиной, альбомы которой добирались до первой строчки музыкальных хит-парадов Великобритании на протяжении 50 лет.