День рыбака в Нижнем Новгороде 12 июля: программа праздника

В воскресенье, 12 июля, Нижний Новгород отметит традиционный День рыбака. Праздничные мероприятия развернутся в Автозаводском парке культуры и отдыха с 13:30 до 17:30. Главным событием дня станут соревнования по рыбной ловле, которые пройдут прямо в чаше центрального фонтана. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.
Организаторы запустят в фонтан 100 килограммов живого карпа и одного премиального осетра. Участники поборются за победу в различных категориях. Жюри выберет обладателей трех самых увесистых уловов, а также наградит авторов первой, самой крупной и самой мелкой пойманной рыбы.
Отдельные призы предусмотрены для самого молодого рыбака, самой успешной рыбачки и победителя в номинации «рыбалка по-мадагаскарски».Правила турнира строго регламентированы: Каждая пойманная рыба подлежит обязательному учету. Запрещено траление и использование крючков-двойников или тройников для зацепа. Подсачки разрешается применять исключительно для вываживания рыбы.
Помимо рыбалки, гостей ждет большая развлекательная программа. На главной сцене парка состоится концерт, а для детей организуют игровую зону с аниматорами (с 14:00 до 16:00), конкурс рисунков на асфальте и аттракцион «детская рыбалка».Генеральным партнером праздника выступает «Радио Дача-Нижний Новгород 104.5 FM».
Ранее сообщалось, что итальянскую рыбу-иглу обнаружили в Волге в Нижегородской области.
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