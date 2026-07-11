День рыбака в Нижнем Новгороде 12 июля: программа праздника

В воскресенье, 12 июля, Нижний Новгород отметит традиционный День рыбака. Праздничные мероприятия развернутся в Автозаводском парке культуры и отдыха с 13:30 до 17:30. Главным событием дня станут соревнования по рыбной ловле, которые пройдут прямо в чаше центрального фонтана. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.