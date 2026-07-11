Беспилотники ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, погиб матрос

Новая атака произошла после нескольких налетов беспилотников на суда и портовую инфраструктуру в Ростовской области. В ночь на 8 июля в Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Легкие ранения получили два человека. Одному оказали медицинскую помощь на месте, другого доставили в больницу. После осмотра оба отказались от госпитализации.