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Жителей Алматы, Астаны и Атырау предупредил «Казгидромет»

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 5 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 82% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Zakon.kz

11 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городах Астана, Атырау, следует из релиза «Казгидромета».

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 11 июля.