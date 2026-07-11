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Все пассажиры погибли при крушении самолета на Багамах: что произошло

На Багамах при крушении самолета Cessna 402 погибли 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

Самолет потерпел крушение на Багамский островах. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 10 человек. Крушение потерпел борт Cessna 402 C, транслирует The New York Post.

Издание уточняет, что самолет «столкнулся с трудностями в воздухе» по пути в Сан-Андрос. Он разбился на севере острова Андрос. Точные причины ЧП пока не установлены.

Известно, что одному пассажиру удалось выжить при падении самолета. Однако чуть позже он скончался от полученных травм.

3 июля, исполнилось 25 лет с момента авиакатастрофы, которая унесла 145 жизней. Жертвами трагедии стали 136 пассажиров и девять членов экипажа. Самолет следовал из Екатеринбурга во Владивосток. Самолет заходил на посадку в иркутском аэропорту — промежуточной точке маршрута. В это время борт развернуло на 180 градусов. Самолет упал неподалеку от деревни Бурдаковка.