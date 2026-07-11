Все пассажиры погибли при крушении самолета на Багамах: что произошло

3 июля, исполнилось 25 лет с момента авиакатастрофы, которая унесла 145 жизней. Жертвами трагедии стали 136 пассажиров и девять членов экипажа. Самолет следовал из Екатеринбурга во Владивосток. Самолет заходил на посадку в иркутском аэропорту — промежуточной точке маршрута. В это время борт развернуло на 180 градусов. Самолет упал неподалеку от деревни Бурдаковка.