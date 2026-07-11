Пять пассажирских поездов пустили в обход после схода вагонов на КрасЖД

В Красноярском крае продолжают устранять последствия схода 15 вагонов грузового поезда на станции Стайный. Из-за происшествия движение через станцию временно приостановлено, пять пассажирских поездов следуют по измененному маршруту. В обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская с выходом на основной маршрут направили поезда № 9 Владивосток — Москва, № 69 Чита — Москва, № 269 Чита — Адлер, № 270 Адлер — Чита и № 2 Москва — Владивосток. Пассажиров поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечат питанием. Людей, которые должны были сесть на поезд на станциях объезжаемого участка Иланская — Решоты, доставят на станцию Уяр для посадки. На месте работают более 200 железнодорожников, три восстановительных поезда и свыше 10 единиц спецтехники. Часть вагонов уже убрали из габарита путей. После этого специалистам предстоит восстановить более 100 метров одного пути и около 60 метров другого, а также устранить повреждения контактной сети. Напомним, что сход 15 вагонов с углем произошел 10 июля в 21:40 по московскому времени. Для координации работ в РЖД создан оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. Актуальные данные о движении поездов можно узнать в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону круглосуточного центра поддержки: 8−800−775−00−00.