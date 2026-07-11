Запрет на посещение лесов вступил в силу в Волгоградской области

С сегодняшнего дня волгоградцам не разрешают заходить в посадки ни под каким предлогом. Свои планы придется отложить и любителям пикников на природе, и заядлым грибникам, и удильщикам. Исключение из правил сделают лишь для сотрудников, выполняющих лесохозяйственные работы, а также для спасателей и ревизоров.