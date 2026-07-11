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Минобрнауки: Четыре гуманитарных предмета станут обязательными в вузах

Четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки станут частью новой модели высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки станут частью новой модели высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

— В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык», — сообщил он.

По его словам, министерство намерено унифицировать подходы к преподаванию этих предметов, а их содержание будет актуализировано с учетом современных научных достижений.

Могилевский также отметил, что внедрение изменений начнется в рамках пилотного проекта, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал федеральные университеты открыть самостоятельный факультет русского языка и увеличить количество часов, отведенных на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы.

В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру по отдельным специальностям. Авторы инициативы считают, что за два года невозможно получить достаточный объем фундаментальных знаний в новой области, поэтому магистратура должна быть связана с предыдущим образованием.

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