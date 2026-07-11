В Приморье за один день оштрафовали 22 водителя такси

В Приморском крае прошло профилактическое мероприятие «Такси», в ходе которого инспекторы Госавтоинспекции проверили соблюдение правил перевозки пассажиров. Рейды прошли в разных районах региона — всего под прицел полицейских попали 75 автомобилей, работающих в сфере пассажирских перевозок, включая те, на которых нанесена реклама крупных агрегаторов. В отношении водителей составлено 22 административных протокола. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".