В Приморье за один день оштрафовали 22 водителя такси

В Приморском крае прошло профилактическое мероприятие «Такси», в ходе которого инспекторы Госавтоинспекции проверили соблюдение правил перевозки пассажиров. Рейды прошли в разных районах региона — всего под прицел полицейских попали 75 автомобилей, работающих в сфере пассажирских перевозок, включая те, на которых нанесена реклама крупных агрегаторов. В отношении водителей составлено 22 административных протокола. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Большая часть нарушений оказалась связана с перевозкой детей — водители либо не использовали детские кресла, либо не соблюдали правила их установки, подвергая риску самых маленьких пассажиров. Также фиксировались и другие нарушения — неправильное оформление путевых листов, технические неисправности машин и отсутствие необходимых документов. На всех нарушителей составлены протоколы, им грозят штрафы.
Организаторы рейда предупреждают: такие проверки будут продолжены на постоянной основе. Госавтоинспекция региона также обращается к пассажирам — не стоит забывать о собственной безопасности. Пользуйтесь услугами только легальных перевозчиков, которые имеют разрешение на работу и проходят обязательный технический контроль.