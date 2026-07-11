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В Приморье за один день оштрафовали 22 водителя такси

Сотрудники ГАИ проверили 75 машин.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае прошло профилактическое мероприятие «Такси», в ходе которого инспекторы Госавтоинспекции проверили соблюдение правил перевозки пассажиров. Рейды прошли в разных районах региона — всего под прицел полицейских попали 75 автомобилей, работающих в сфере пассажирских перевозок, включая те, на которых нанесена реклама крупных агрегаторов. В отношении водителей составлено 22 административных протокола. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Большая часть нарушений оказалась связана с перевозкой детей — водители либо не использовали детские кресла, либо не соблюдали правила их установки, подвергая риску самых маленьких пассажиров. Также фиксировались и другие нарушения — неправильное оформление путевых листов, технические неисправности машин и отсутствие необходимых документов. На всех нарушителей составлены протоколы, им грозят штрафы.

Организаторы рейда предупреждают: такие проверки будут продолжены на постоянной основе. Госавтоинспекция региона также обращается к пассажирам — не стоит забывать о собственной безопасности. Пользуйтесь услугами только легальных перевозчиков, которые имеют разрешение на работу и проходят обязательный технический контроль.