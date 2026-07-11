В Иркутске на два месяца закроют часть улицы Костычева

В Иркутске в ближайшее время автомобилистам стоит приготовиться к неудобствам — городские службы приступают к плановому ремонту инженерных сетей на двух улицах сразу.
Первое ограничение ввели уже с 9:00 11 июля на улице Карла Либкнехта. Там возле домов № 6 и 6а начались работы по ремонту водопровода, поэтому проезжую часть сузят — движение будет организовано по одной полосе. Ограничение продлится до 20:00 4 августа.
Второй участок, где водителям придется сбавить скорость и быть внимательнее, — улица Костычева. С 8:00 30 июля до 22:00 20 сентября здесь будет проводиться реконструкция тепловой сети в районе дома № 27/13.
«Предусмотрено сужение проезжей части в районе дома № 27/13. Там проведут реконструкцию участка тепловой сети», — рассказали в администрации города.
Работы продлятся почти два месяца, поэтому автомобилистам, которые регулярно пользуются этим маршрутом, стоит заранее закладывать дополнительное время на дорогу или искать объездные пути.