В Иркутске на два месяца закроют часть улицы Костычева

Первое ограничение ввели уже с 9:00 11 июля на улице Карла Либкнехта. Там возле домов № 6 и 6а начались работы по ремонту водопровода, поэтому проезжую часть сузят — движение будет организовано по одной полосе. Ограничение продлится до 20:00 4 августа.