11 июля: циклон и дети в очереди за бензином

Вот уже два дня отработала в регионе временная схема продажи дефицитного бензина: госномер машины с чётного числа — вставай в очередь к колонке в чётный день, с нечётного — в нечётный. Регулирование потоков очереди к АЗС пока точно не изжило: на картах ко многим заправкам в оживлённых местах тянулись вчера весь день жёлтые полосы. Люди теряли в том числе рабочее время. И их можно понять: впереди выходные, ягодный сезон на дачах, лисички в лесах…