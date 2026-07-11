11 июля: циклон и дети в очереди за бензином

На регион вот-вот прольётся суперциклон, уже накрывший Центральную Россию. Сократит ли это очереди к АЗС, прогнозировать трудно. Пока напряжённость на нижегородском топливном рынке сохраняется, несмотря на сверхусилия властей. Властям в этой ситуации хочется пожелать мудрости кремлёвской совы, встреченной нашими читателями у одного из присутственных мест… О главных новостях на утро 11 июля рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 11 июля.
Режим беспилотной опасности в регионе в ночь на 11 июля и утром не вводился. Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) работает без оргарниений, отправляя и принимая самолёты.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 11 июля: дети помогают отцам.
Вот уже два дня отработала в регионе временная схема продажи дефицитного бензина: госномер машины с чётного числа — вставай в очередь к колонке в чётный день, с нечётного — в нечётный. Регулирование потоков очереди к АЗС пока точно не изжило: на картах ко многим заправкам в оживлённых местах тянулись вчера весь день жёлтые полосы. Люди теряли в том числе рабочее время. И их можно понять: впереди выходные, ягодный сезон на дачах, лисички в лесах…
Сеть обошло фото мальчика школьного возраста, который основательно устроился вслед за дядями на авто ждать бензина на раскладном походном стульчике, несмотря на +30 и отчаянный солнцепёк. Будет потом что вспомнить парню про летние каникулы…
Итоги ЕГЭ в Нижегородской области: результат аннулировали через месяц.
Тем временем два выпускника, уже отпраздновав сданные экзамены, внезапно получили аннуляцию их итогов. Один из них, написав экзамен 11 июня, слил в общедоступный чат фото заданий, сделанные, как показала проверка, прямо в аудитории.
А когда Федеральный центр тестирования решил проверить видеозаписи из аудитории, где шла съёмка, обнаружился и второй нарушитель со смартфоном. Об обстоятельствах на экзамене рассказал глава областного минобразования Михаил Пучков. Оба будут пересдавать государственную итоговую аттестацию только через год.
Безусловно, такие новости как-то смазывают гордость за нижегородских выпускников в целом: ребята превзошли достижения старшеклассников прошлых лет.
Опасность пожаров в Нижегородской области 11 июля: четвёртый уровень.
Вплоть до 13 июля на юге региона местами установлена высокая пожароопасность лесов и торфяников — это четвёртый уровень, сообщило МЧС России.
А это значит, что нижегородцев накажут за сжигание мусора на садовых и дачных участках и тем более окрестностях леса. Людей призывают не бросать бездумно горящие спички и непотушенные сигареты.
Погодные катаклизмы в Нижегородской области 11 июля: суперциклон накроет регион.
Синоптики назвали то, что с нами случится совсем скоро, эффектом Фудзивары: два циклона — с Балтики и с Каспия — сольются воедино, такое случается раз в десятилетие! Нижегородцам в связи с этим обещают залповые ливни — по 24−27 мм осадков сразу — и даже вероятные смерчи.
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, заодно и бензин сэкономят.
Городское хозяйство Нижнего Новгорода готовится встретить стихию. Сдюжит ли, посмотрим.