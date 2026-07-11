Хабаровский край начнёт производить собственные семена зерновых, сои и кукурузы

Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, с руководством одного из крупнейших производителей семян в России достигнута договорённость о создании в крае научно-производственного комплекса по селекции и семеноводству. Комплекс будет производить семена сои, зерновых и кукурузы. Это исключит затраты на логистику и сделает посевной материал доступнее для местных сельхозтоваропроизводителей, что отразится и на конечной стоимости продуктов.