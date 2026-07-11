Хабаровский край начнёт производить собственные семена зерновых, сои и кукурузы

В Хабаровском крае появится собственное производство семян. Это прямой ответ на запрос местных аграриев и важный шаг к продовольственной безопасности региона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, с руководством одного из крупнейших производителей семян в России достигнута договорённость о создании в крае научно-производственного комплекса по селекции и семеноводству. Комплекс будет производить семена сои, зерновых и кукурузы. Это исключит затраты на логистику и сделает посевной материал доступнее для местных сельхозтоваропроизводителей, что отразится и на конечной стоимости продуктов.
— Хабаровский край — родина сои, здесь есть мощная научная база и отличные условия для сельского хозяйства. На первом этапе будем создавать гибриды и сорта для нужд наших аграриев и Дальнего Востока, а в перспективе — выйдем на рынки западных регионов России, — написал губернатор.
Работа ведётся в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина и национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
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