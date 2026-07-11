Дорожники организовали временные проезды на размытых участках в Хабаровском районе

На участке Красная Речка — Казакевичево дорожники ведут восстановление размыва. На объект доставлены три водопропускные трубы, одна из которых уже уложена. После приступим к засыпке участка скальным грунтом и дальнейшему восстановлению проезда", — прокомментировала зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.