Дорожники организовали временные проезды на размытых участках в Хабаровском районе

По состоянию на 14:00 проезд по федеральным и региональным дорогам края обеспечен. Ограничения сохраняются только на участках автодорог Обход посёлка Красная Речка — село Казакевичево и Биробиджан — Кукан, где идут восстановительные работы, сообщает минтранс Хабаровского края.
Ливни размыли несколько дорог в Хабаровском крае [ВИДЕО]
Отрезаны от сообщения пять поселений Хабаровского района, восстановительные работы идут.
"Хорошая новость — уже восстановлено сообщение по одному из мостовых проездов через реку Ин. Также специалисты приступают к устройству объездной дороги в районе моста через реку Быдыр.
На автодороге Биробиджан — Кукан выполнена засыпка размывов у мостовых сооружений. Временный проезд до посёлка Кукан обеспечен. Задействованы два экскаватора, четыре самосвала и грейдер.
На участке Красная Речка — Казакевичево дорожники ведут восстановление размыва. На объект доставлены три водопропускные трубы, одна из которых уже уложена. После приступим к засыпке участка скальным грунтом и дальнейшему восстановлению проезда", — прокомментировала зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
Вода постепенно уходит, позволяя дорожникам работать быстрее.