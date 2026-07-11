Минпросвещения рекомендует не выключать детям мультик за пять минут до конца

«Применение методических рекомендаций подразумевает не алгоритмизированный директивный подход (например, выключение мамой мультфильма за пять минут до завершения, так как регламентированное СанПиНом экранное время данный ребенок в данный день уже выбрал), который может нанести вред, а гибкий учет рекомендованных на основе анализа мнения специалистов обобщенных фактов развития организма и психики ребенка в разные возрастные этапы», — говорится в документе.