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Минпросвещения рекомендует не выключать детям мультик за пять минут до конца

В министерстве считают, что в вопросе регламентированного экранного времени ребенка необходим гибкий подход.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Выключать мультфильм за пять минут до конца из-за того, что регламентированное экранное время ребенка истекло, не стоит. Тут нужен гибкий подход, считают в Минпросвещения, письмо министерства с соответствующими рекомендациями есть в распоряжении ТАСС.

Минпросвещения направило в регионы письмо с актуализированными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними.

«Применение методических рекомендаций подразумевает не алгоритмизированный директивный подход (например, выключение мамой мультфильма за пять минут до завершения, так как регламентированное СанПиНом экранное время данный ребенок в данный день уже выбрал), который может нанести вред, а гибкий учет рекомендованных на основе анализа мнения специалистов обобщенных фактов развития организма и психики ребенка в разные возрастные этапы», — говорится в документе.