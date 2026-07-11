Минпросвещения рекомендует не выключать детям мультик за пять минут до конца

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Выключать мультфильм за пять минут до конца из-за того, что регламентированное экранное время ребенка истекло, не стоит. Тут нужен гибкий подход, считают в Минпросвещения, письмо министерства с соответствующими рекомендациями есть в распоряжении ТАСС.
Минпросвещения направило в регионы письмо с актуализированными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними.
«Применение методических рекомендаций подразумевает не алгоритмизированный директивный подход (например, выключение мамой мультфильма за пять минут до завершения, так как регламентированное СанПиНом экранное время данный ребенок в данный день уже выбрал), который может нанести вред, а гибкий учет рекомендованных на основе анализа мнения специалистов обобщенных фактов развития организма и психики ребенка в разные возрастные этапы», — говорится в документе.