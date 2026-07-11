15 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Сход 15 вагонов грузового поезда произошел в Красноярском крае, никто не пострадал, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщила Красноярская железная дорога в своем канале Max в ночь на субботу.
«10 июля в 21:40 по московскому времени на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз — уголь)», — говорится в сообщении.
Более 200 железнодорожников ведут работы по ликвидации последствий схода вагонов с углем на станции Стайный Красноярской железной дороги. В работах задействовано 3 восстановительных поезда и более 10 единиц специализированной техники. На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, устранить повреждения 1 ригельной опоры и других элементов контактной сети.
В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий схода.
При этом в связи со сходом вагонов грузового поезда на станции Стайный Красноярской железной дороги 5 пассажирских поездов проследуют по измененному маршруту: N9 Владивосток — Москва; N69 Чита — Москва; N269 Чита — Адлер; N270 Адлер — Чита; N2 Москва — Владивосток. Они проследуют по КрасЖД в обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская, с выходом далее на основной маршрут. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечены питанием.