15 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Более 200 железнодорожников ведут работы по ликвидации последствий схода вагонов с углем на станции Стайный Красноярской железной дороги. В работах задействовано 3 восстановительных поезда и более 10 единиц специализированной техники. На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, устранить повреждения 1 ригельной опоры и других элементов контактной сети.