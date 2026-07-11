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Ряд улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта 11 июля

Ряд улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта в субботу, 11 июля, в связи с проведением парада ретротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

Проезд будет закрыт до 18:00 в Белгородском проезде, на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы и в сторону улицы Покровки, а также до 12:00 на отдельных участках Садовнического проезда.

Кроме того, до 20:00 запрещена парковка на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.

— Планируйте маршрут заранее. Для поездок в районы ограничений советуем использовать метро, — передает Telegram-канал ведомства.

До этого также стало известно, что движение транспорта по финальному участку Московского скоростного диаметра (МСД) запустят до конца 2026 года. На данный момент в столице завершается сразу несколько крупных проектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в Краснопахорском районе построят дороги для обслуживания промышленного кластера. Они свяжут ближайшие населенные пункты Троицкого и Новомосковского округов, Подольск, а также четыре линии рельсового каркаса.

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