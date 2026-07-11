Ряд улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта 11 июля

Проезд будет закрыт до 18:00 в Белгородском проезде, на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы и в сторону улицы Покровки, а также до 12:00 на отдельных участках Садовнического проезда.
Кроме того, до 20:00 запрещена парковка на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.
— Планируйте маршрут заранее. Для поездок в районы ограничений советуем использовать метро, — передает Telegram-канал ведомства.
До этого также стало известно, что движение транспорта по финальному участку Московского скоростного диаметра (МСД) запустят до конца 2026 года. На данный момент в столице завершается сразу несколько крупных проектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в Краснопахорском районе построят дороги для обслуживания промышленного кластера. Они свяжут ближайшие населенные пункты Троицкого и Новомосковского округов, Подольск, а также четыре линии рельсового каркаса.