Барышня-учитель. Как знатная дворянка стала земским педагогом

В 1885 году семья Штевенов переезжает в родовое имение в село Яблонка Арзамасского уезда. Александре Алексеевне было 22 года. По тем временам возраст приличный — многие сверстницы уже были замужем и имели детей. Но барышня Штевен думала о другом. В своих дневниках она вспоминала, что сёстры росли и расцветали безмятежно, как розы на клумбах перед яблонским домом, а её мучил душевный разлад, мешавший общению с близкими. Всё это продолжалось до тех пор, пока Александра Алексеевна не нашла дело, которому могла с радостью отдавать свои силы, стремления и мысли.