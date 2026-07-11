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Как знатная дворянка стала земским педагогом

Девочка из благородной семьи, земский учитель, многодетная мать, жена губернатора, женщина, сделавшая много для чужих детей и пережившая утрату своих… Судьба Александры Штевен удивительна и трагична, как и эпоха, в которую ей довелось жить…

Источник: АиФ Нижний Новгород

Девочка из благородной семьи, земский учитель, многодетная мать, жена губернатора, женщина, сделавшая много для чужих детей и пережившая утрату своих… Судьба Александры Алексеевны Штевен удивительна и трагична, как и эпоха, в которую ей довелось жить.

О больших заслугах известного деятеля народного образования вспомнил nn.aif.ru.

«Всё ли я делаю для ребят, что нужно?».

Александра Алексеевна родилась в 1865 году в селе Смирново Арзамасского уезда Нижегородской губернии в знатной дворянской семье. Шведы Штевены получили русское дворянство за военные заслуги. Отец Александры Алексей Христианович родился уже в России, в Санкт-Петербурге, окончил Царскосельский лицей и далее служил во втором отделении Собственной Его Величества канцелярии, где разрабатывались проекты реформ 1861 года.

Первоначальное образование барышня Штевен с сёстрами получили в частных пансионах немецкого Дрездена, а в 1882 году Саша окончила престижную гимназию Святой Анны в Санкт-Петербурге и стала одной из лучших её учениц.

В 1885 году семья Штевенов переезжает в родовое имение в село Яблонка Арзамасского уезда. Александре Алексеевне было 22 года. По тем временам возраст приличный — многие сверстницы уже были замужем и имели детей. Но барышня Штевен думала о другом. В своих дневниках она вспоминала, что сёстры росли и расцветали безмятежно, как розы на клумбах перед яблонским домом, а её мучил душевный разлад, мешавший общению с близкими. Всё это продолжалось до тех пор, пока Александра Алексеевна не нашла дело, которому могла с радостью отдавать свои силы, стремления и мысли.

И было это занятия с крестьянскими детьми — для начала она научила троих сельских ребятишек читать и писать. Потом Александра Алексеевна открыла в Яблонке уже целую школу, историю которой описала в книге «Из записок сельской учительницы» (0+). Книга простой земской учительницы вызвала интерес и в России, и за рубежом.

Педагогическое призвание Александра Штевен видела не только в том, чтобы обучать крестьянских детей грамоте и счёту, но и доносить до них высокие нравственные принципы.

Барышня-учитель подмечала, что ученики её врут, ругаются бранными словами. Но всё это не мешает детям тянуться к знаниям, «…очаровательно краснеть, когда похвалишь, и плакать от стыда, и с восхищёнными лицами слушать».

«Спрашиваю себя, всё ли я делаю для ребят, что нужно. Не знаю. Делаю, что могу, и очень люблю их, вот и всё. Каждому из ребят я на тысячу ладов повторяю всё то же возглашаемое и религиозными, и гуманитарными, и утилитарным учением наставление: живи честно!» — пишет Александра Штевен в своём дневнике.

«Ты гоже учишь, за тебя Богу молиться должно».

Одним из главных принципов педагогики земского учителя Александры Штевен было желание привить ученикам любовь к православной вере и Отчизне. Александра Алексеевна не очень доверяла школьным учебникам тех лет и воспитывала учеников на рассказах о русской истории, чтении Евангелие, паломничестве по святым местам.

Ученики отвечают барышне-учителю искренней благодарностью, пишут трогательные записки в уголках тетрадей. «Ты гоже учишь, за тебя Богу молиться должно. У тебя можно понимать хорошо», — говорилось в одном из посланий.

За шесть лет работы яблонской школы первоначальное образование в ней получили около 50 крестьянских детей. Разговоры об удивительной барышне-учителе распространялись по округе. Многие крестьяне уже тогда понимали необходимость хотя бы начального образования для своих детей. Опираясь на поддержку таких людей и земств, Александра Алексеевна помогала организовывать другие школы в округе. К 1893 году усилиями «барышни» открылась 31 школа грамотности, а после ещё 20.

«Люблю я говорить при виде любознательных детских глаз. Это точно окошечки, через которые глядит душа человеческая. Смешно это, но очень люблю, когда меня называют не “барышня”, а “Александра Алексеевна”. И сколько раз на дню слышу я своё имя!» — пишет Александра Штевен в дневнике.

Александра Алексеевна отстаивала идеи народного образования на земских съездах, переписывалась с известными педагогами и писателями, была лично знакома со Львом Николаевичем Толстым. В газете «Новое время» от 5 апреля 1894 года о деятельности земского учителя из Нижегородской губернии А. А. Штевен писали: «Все русские люди, которым дорога их родина, которые желают ей блага, должны снять шапки перед этой барышней и поклониться ей».

Не приняла Октябрь.

Однако не всем нравилась активная просветительская деятельность барышни-учителя. Организованные Александрой Штевен школы привлекали многих детей, оттягивая учеников из церковно-приходских школ, где уровень образования был ниже. Тогда-то в Нижегородский епархиальный училищный совет стали поступать жалобы: мол, барышня занята не своим делом. Штевен вскоре запретили заниматься организацией школ грамотности…

После запрета на образовательную деятельность 31-летняя Александра Штевен выходит замуж за земского деятеля Михаила Дмитриевича Ершова и переезжает в имение мужа в Тульской губернии. Один за другим в семье рождаются семеро детей. Александра Алексеевна всю себя посвящает заботе о семье.

В 1915 году Михаила Ершова назначают на пост губернатора Воронежской области. Времена были сложные, но Михаилу Дмитриевичу при поддержке супруги удалось завоевать доверие и уважение воронежцев. Об этом говорит тот факт, что после Февральской революции 1917 года семье дали возможность уехать в тульское имение и предоставили положенный губернатору отдельный вагон. Александра Алексеевна приветствовала Февральскую революцию, но не приняла «насильственный переворот» в октябре 1917-го.

Дальнейшая судьба земской учительницы, увы, была полна трагических потерь. В 1919 году от сыпного тифа на руках у жены умирает Михаил Дмитриевич. В этом же году трагически погибает девятилетний сын Павлик. На фронте гражданской войны всё в том же 1919 году погиб 19-летний сын Алексей — воевал он в Белой армии. Узнав о гибели любимого брата, душевно заболел 17-летний Дмитрий. Через некоторое время он скончался в заведении для душевнобольных.

14-летнего Василия вместе с кадетским корпусом при отступлении Белой армии вывезли в Европу. Александра Алексеевна много лет ничего не знала о его судьбе. В 1920 году мать, поехавшую разыскивать сына через линию фронта, арестовали по подозрению в шпионаже. Восемь месяцев Александра Штевен провела в харьковской тюрьме.

Последние годы жизни Штевен жила в Москве с младшим сыном Петром, зарабатывала на жизнь частными уроками. В 1933 году она трагически погибла в ДТП.

Почти 60 лет имя просветительницы и деятеля народного образования Александры Штевен было забыто потомками, пока её внучки не начали публиковать материалы из семейного архива.

«Проходят года — 20, 30, 40, 60 лет и больше. Пролетела жизнь и кончается. Или, вернее, не жизнь кончается, а мы из неё уходим… И хочется сказать любимым остающимся: оставайтесь, живите и не бойтесь ничего… Бойтесь одного: когда заживо мертвеет и умирает душа», — писала в конце жизни Александра Штевен.