После циклона коммунальные службы Хабаровска перевели на усиленный режим

За прошедшие сутки в Хабаровске выпала примерно седьмая часть месячной нормы осадков. Из-за циклона в некоторых районах города оказались подтоплены дворовые территории.
Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, коммунальные предприятия переведены на усиленный режим работы. Специалисты очищают дождеприемные колодцы, решетки и ливневую канализацию от мусора, чтобы обеспечить максимальный отвод воды. Работы по восстановлению систем водоотведения находятся на постоянном контроле.
Начальник отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда отметил, что прошедший циклон был необычно интенсивным. По его словам, большинство подтоплений возникло не из-за неисправности ливневой канализации, а из-за слишком большого объема осадков, недостаточной пропускной способности отдельных участков сетей и засоров.
Сейчас на проблемных участках работают дополнительные бригады. Для ликвидации подтоплений используют илососные и промывочные машины, которые очищают трубопроводы и устраняют засоры.