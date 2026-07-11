После циклона коммунальные службы Хабаровска перевели на усиленный режим

Начальник отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда отметил, что прошедший циклон был необычно интенсивным. По его словам, большинство подтоплений возникло не из-за неисправности ливневой канализации, а из-за слишком большого объема осадков, недостаточной пропускной способности отдельных участков сетей и засоров.