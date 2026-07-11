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После циклона коммунальные службы Хабаровска перевели на усиленный режим

Из-за сильного ливня часть дворов оказалась под водой, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

За прошедшие сутки в Хабаровске выпала примерно седьмая часть месячной нормы осадков. Из-за циклона в некоторых районах города оказались подтоплены дворовые территории.

Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, коммунальные предприятия переведены на усиленный режим работы. Специалисты очищают дождеприемные колодцы, решетки и ливневую канализацию от мусора, чтобы обеспечить максимальный отвод воды. Работы по восстановлению систем водоотведения находятся на постоянном контроле.

Начальник отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда отметил, что прошедший циклон был необычно интенсивным. По его словам, большинство подтоплений возникло не из-за неисправности ливневой канализации, а из-за слишком большого объема осадков, недостаточной пропускной способности отдельных участков сетей и засоров.

Сейчас на проблемных участках работают дополнительные бригады. Для ликвидации подтоплений используют илососные и промывочные машины, которые очищают трубопроводы и устраняют засоры.