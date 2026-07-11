В Красноярске благодаря федеральной поддержке отремонтируют три садика

В Красноярске благодаря федеральной поддержке по нацпроекту «Молодежь и дети», а также краевой программе «Все лучшее детям» ремонтируют садика — на Устиновича в Зеленой Роще и в переулке Медицинском.
Первый объект уже готов наполовину. Глава города Сергей Верещагин проверил ход работ. В здании меняют практически все, включая полы, перекрытия, кровлю, окна, лестницы, внутреннюю отделку. Для пищеблока закупят новое оборудование. Работы продлятся до конца года.
Следующий в очереди на модернизацию — детский сад № 292 на улице Тельмана. Там работы стартуют в первом квартале 2027 года.
Нужно отметить, что в нынешнем году после капитального ремонта открылись два садика — на улице Корнетова и проспекте Свободном.