Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске благодаря федеральной поддержке отремонтируют три садика

Глава города проверил, как идет ремонт дошкольных учреждений.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске благодаря федеральной поддержке по нацпроекту «Молодежь и дети», а также краевой программе «Все лучшее детям» ремонтируют садика — на Устиновича в Зеленой Роще и в переулке Медицинском.

Первый объект уже готов наполовину. Глава города Сергей Верещагин проверил ход работ. В здании меняют практически все, включая полы, перекрытия, кровлю, окна, лестницы, внутреннюю отделку. Для пищеблока закупят новое оборудование. Работы продлятся до конца года.

Следующий в очереди на модернизацию — детский сад № 292 на улице Тельмана. Там работы стартуют в первом квартале 2027 года.

Нужно отметить, что в нынешнем году после капитального ремонта открылись два садика — на улице Корнетова и проспекте Свободном.