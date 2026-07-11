11 июля в Таганрогском заливе во время атаки дронов погиб матрос

По словам губернатора, всего вражеским ударам подверглись четыре судна различного назначения, в том числе танкер, на борту которого находился метанол. Несмотря на случившееся, угрозы разлива или утечки опасного вещества специалисты не фиксируют, а сами корабли получили лишь незначительные повреждения.