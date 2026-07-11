В Камышине устроили выставку знаменитых рисованных киноафиш

— Конечно, люди часто спрашивают про афиши Василия Евгеньевича. Даже те, кто проезжает в наш город в отпуск, — признают в ЦКД «Дружба». — Поэтому в пристройке к зданию мы вывесили прежние картины. Люди с удовольствием заглядывают к нам и фотографируются. Жаль, что надолго мы все равно не сможем их сохранить, так как со временем на холстах рассыпается краска.