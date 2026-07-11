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Отдыхавший полицейский помог поймать минусинца, собиравшего дикорастущую коноплю

В Минусинске сотрудник ППС в свой выходной задержал подозреваемого в незаконном приобретении наркотических веществ.

В Минусинске сержант полиции во время своего выходного заметил во дворе одного из домов неизвестного мужчину, который собирал растение, похожее на макушки дикорастущей конопли. Сотрудник ОВД задержал его и позвонил в дежурную часть. Прибывшие коллеги забрали минусинца с собой и изъяли его «урожай».

Проведенное исследование показало, что собранное вещество является наркотическим средством каннабис общей массой 147 грамм.

Следователями ОМВД России «Минусинский» в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

В настоящее время руководством ОМВД России «Минусинский» решается вопрос о поощрении сотрудника ОР ППСП ОМВД России «Минусинский».