Отдыхавший полицейский помог поймать минусинца, собиравшего дикорастущую коноплю

В Минусинске сержант полиции во время своего выходного заметил во дворе одного из домов неизвестного мужчину, который собирал растение, похожее на макушки дикорастущей конопли. Сотрудник ОВД задержал его и позвонил в дежурную часть. Прибывшие коллеги забрали минусинца с собой и изъяли его «урожай».