Дорогу на популярном дачном маршруте в Красноярске на выходных открыли только для машин

Проблемный участок на ул. Е. Стасовой в районе Юдинской долины снова подсыпали, движение легковых автомобилей осуществляется в обе стороны, автобусы 35 и 36 пока продолжают ходить по временной схеме через ул. Калинина.
Это временное решение, чтобы не останавливать движение дачников на выходные. Специалисты будут следить за участком и подсыпать его. Параллельно прорабатывается техническая возможность отвода вышедшей из грунта воды, которая в настоящее время течёт постоянно.
Напомним, что после недавних ливней в Октябрьском районе Красноярска произошло размытие дороги. В мэрии сообщили, что на оперативном совещании было принято решение исключить движение автобусов через данный участок дороги на время восстановительных работ. Маршруты №№ 36 и 35 временно меняют схему и будут ходить через ул. Калинина, пос. Минино до остановки «Сады Гелиос-4» в прямом и обратном направлении. Маршрут движения до Ветлужанки со стороны ж/д вокзала остается без изменения, а после заезда в Ветлужанку будет пролегать так: ул. Тотмина — Калинина — Кедровая — пос. Минино — Сосновая — ОП «Сады Гелиос-4».
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