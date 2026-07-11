Какие виды борщевика цветут в Крыму и безопасны для человека

Интересно, что свое грозное латинское имя (Heracleum) род получил не за ядовитость, а за исполинские размеры. Шведский естествоиспытатель, врач и профессор Кар Линней, которого по праву считают создателем единой системы классификации растительного и животного мира, сравнил мощные и быстрорастущие побеги этих растения с мощью мифологического героя Геракла. А вот исконно русское названием имеет, предположительно, куда более гастрономические корни. Оно происходит из слова «борщ». В стародавние времена на Руси так называли похлебку из зелени, где одним из главных ингредиентов как раз был съедобный борщевик (например, сибирский). Позже рецепт претерпел изменения, в него добавили свеклу и мясо, а за растением сохранилось имя «борщевик» — как напоминание о кулинарных традициях предков.