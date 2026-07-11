Какие виды борщевика цветут в Крыму и безопасны для человека

Когда мы слышим слово «борщевик», перед глазами невольно возникает образ гигантского растения с лопушистыми листьями, которое ассоциируется с опасными ожогами. Однако род этого растения насчитывает более 140 видов, и далеко не все из них представляют угрозу для человека. Химическая опасность привязана к конкретным представителям, таким как, например, борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци. Большинство же других видов, включая те, что растут в Крыму, либо безопасны, либо вовсе нуждаются в охране. Разбираемся, в чем кроется коварство фототоксичных видов и почему не все борщевики одинаково опасны.
Более 140 видов: почему не все борщевики оставляют ожоги
Когда мы слышим слово «борщевик», в воображении большинства россиян сразу всплывает образ гигантского растения-мутанта с лопушистыми листьями, способного оставить на коже жуткие волдыри. Битва с ним стала одной из главных экологических проблем европейской части России. Однако, как это часто бывает в природе, дьявол кроется в деталях, а точнее — в ботанической систематике.
Род Борщевик (лат. Heracleum) насчитывает более 140 видов, разбросанных по умеренному поясу Евразии и даже забравшихся в Северную Америку. Лишь малая часть этих растений заслужила репутацию «химически опасного», тогда как остальные являются либо безобидными полевыми травами, либо редкими охраняемыми жемчужинами природы.
История названия: имя великана и вкус древнего супа
Интересно, что свое грозное латинское имя (Heracleum) род получил не за ядовитость, а за исполинские размеры. Шведский естествоиспытатель, врач и профессор Кар Линней, которого по праву считают создателем единой системы классификации растительного и животного мира, сравнил мощные и быстрорастущие побеги этих растения с мощью мифологического героя Геракла. А вот исконно русское названием имеет, предположительно, куда более гастрономические корни. Оно происходит из слова «борщ». В стародавние времена на Руси так называли похлебку из зелени, где одним из главных ингредиентов как раз был съедобный борщевик (например, сибирский). Позже рецепт претерпел изменения, в него добавили свеклу и мясо, а за растением сохранилось имя «борщевик» — как напоминание о кулинарных традициях предков.
Зеленая угроза: как борщевик превращает солнечный свет в оружие
Опасность от встречи с растением существует, но привязана она конкретно к видам, например, к борщевику Сосновского и его ближайшему «родственнику» — борщевику Мантегацци.
Секрет их коварства — в биохимии. В соке этих растений содержаться фуранокумарины, которые сами по себе не вызывают жжения, но действуют как усилители: при попадании на кожу и последующем облучении ультрафиолетом (солнечным светом) они запускают реакцию, которая разрушает клеточные мембраны. Итог — глубокие дерматиты и химические ожоги второй степени, заживающие неделями и оставляющие пигментные пятна.
Сибирский и Мантегацци: какие борщевики растут в Крыму
Самый знаменитый борщевик Сосновского в Крыму в диком, агрессивном виде практически не встречается. Как уточнил в своих публичных комментариях доцент кафедры ботаники КФУ им. Вернадского Дмитрий Епихин, его проникновение на полуостров носит единичный, очаговый характер, и ведет себя «пришелец» там крайне порядочно, не проявляя инвазивной агрессии.
По данным пресс-службы ФГБУ «Заповедный Крым», на территории популярных заповедников («Ялтинский горно-лесной», «Опукский», «Казантипский») этого опасного чужака нет вовсе. Зато там в изобилии произрастают местные, аборигенные виды, большая часть из которых не только безопасна, но и является гордостью региона:
Борщевик Стевена — настоящий «геракл» полуострова. Его фототоксичность значительно менее выражена, в реальной практике случаев массовых тяжелых ожогов от него не фиксируется. Это крупный, мощный эндемик (встречается только здесь и на Кавказе), который любит каменистые склоны и осыпи. Его эффектные белые «зонтики» радуют глаз с мая по июль. Вид занесен в Красную книгу Краснодарского края и охраняется законом. Цветет в мае-июне.
Борщевик сибирский — наш старый знакомый, тот самый, который когда-то добавляли в суп. Скромный, невысокий, абсолютно не фоттоксичный. Цветет в июле-сентябре.
Борщевик лигустиколистный — редчайший эндемик, который встречается только в Крыму. Занесен в Красную книгу Крыма. Цветет с мая по июль.
Борщевик Мантегацци — единственный крымский «иностранец», который способен вызвать ожог. Но его ареал настолько мал (отмечен лишь в районе Никитского ботанического сада и занесен в Европейский Красный список), что столкнуться с ним случайно на прогулке практически невозможно. Цветет с середины мая по июль.
Промыть и исключить солнечный свет: как избежать ожога
Экологи и ботаники единодушны в главном правиле общения с дикой природой: если не трогать растение, оно не тронет и вас. Борщевики не стреляют соком и не жалят, опасность возникает только при механическом контакте — сломанном стебле или сорванном листе.
Однако есть и другие риски, о которых стоит помнить дачникам и туристам, изучающим заросли:
Попадание микроскопических капель сока в глаза вызывают фотокератит (воспаление роговицы), который без своевременной помощи может привести к серьезным проблемам со зрением.
В период цветения пыльца крупных зонтиков является мощным аллергеном, способным спровоцировать ринит или даже бронхоспазм у людей, склонных к астме.
Во время скашивания или тримминга в воздух поднимается облако мельчайших капель сока. Они способны оседать на открытых участках тела и слизистых, вызывая ожоги, даже если вы не прикасались к растению руками.
Если контакт с соком (особенного зеленого цвета и резкого запаха) избежать не удалось, алгоритм действий должен быть четким и быстрым:
Быстро промойте участок кожи большим количеством воды с хозяйственным или дегтярным мылом (оно лучше смывает маслянистые вещества).
Полностью исключите солнечное облучение этого места минимум на 48−72 часа. Закройте его плотной тканью, одеждой или наложите светонепроницаемую повязку.
Если на коже начала появляться краснота, а тем более вздуваются волдыри или сок попал в глаза, обратитесь в травмпункт или к дерматологу.