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Автобусы № 177 изменили маршрут из-за размытой дороги под Хабаровском

Три автобуса временно остаются в селе Бычиха, остальные продолжают перевозить пассажиров.

В Хабаровске временно изменили работу автобусного маршрута № 177 из-за размыва участка дороги, сообщает мпэрия города.

Как сообщили в городской администрации, сейчас три автобуса находятся в селе Бычиха и пока не могут продолжить движение. Еще три автобуса продолжают работать на маршруте.

Чтобы пассажирам не пришлось идти пешком до ближайшей остановки, автобус будет подъезжать максимально близко к месту размыва и забирать людей там, где это безопасно.

Горожан просят учитывать временные изменения при планировании поездок.