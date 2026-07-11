Автобусы № 177 изменили маршрут из-за размытой дороги под Хабаровском

В Хабаровске временно изменили работу автобусного маршрута № 177 из-за размыва участка дороги, сообщает мпэрия города.
Как сообщили в городской администрации, сейчас три автобуса находятся в селе Бычиха и пока не могут продолжить движение. Еще три автобуса продолжают работать на маршруте.
Чтобы пассажирам не пришлось идти пешком до ближайшей остановки, автобус будет подъезжать максимально близко к месту размыва и забирать людей там, где это безопасно.
Горожан просят учитывать временные изменения при планировании поездок.