В Верхнебуреинском районе суд обязал компанию установить птицезащитные устройства на ЛЭП

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края суд удовлетворил иск о защите редких птиц. Собственника линий электропередачи обязали установить специальные устройства для предотвращения гибели краснокнижных видов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Верхнебуреинском районном суде, в ходе рассмотрения дела установлено, что организация, ведущая деятельность в районе, владеет ЛЭП, которые проходят по территории, являющейся местом обитания и гнездования птиц, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Хабаровского края. Среди них — мандаринка, скопа, орлан-белохвост и рыбный филин. Эти виды часто гнездятся на объектах высотой более пяти метров, включая опоры линий электропередачи.
Законодательство возлагает на собственников ЛЭП обязанность оснащать их птицезащитными устройствами. Ответчик эксплуатировал линии без такой защиты и не выполнил предписание надзорного органа, что создавало угрозу причинения вреда объектам животного мира. Суд обязал организацию установить специальные устройства на 41 опору двух линий электропередачи в течение трёх лет со дня вступления решения в законную силу. Решение уже вступило в силу.
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