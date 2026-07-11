В Верхнебуреинском районе суд обязал компанию установить птицезащитные устройства на ЛЭП

Как сообщили в Верхнебуреинском районном суде, в ходе рассмотрения дела установлено, что организация, ведущая деятельность в районе, владеет ЛЭП, которые проходят по территории, являющейся местом обитания и гнездования птиц, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Хабаровского края. Среди них — мандаринка, скопа, орлан-белохвост и рыбный филин. Эти виды часто гнездятся на объектах высотой более пяти метров, включая опоры линий электропередачи.