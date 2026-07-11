Уехали за границу, но получали зарплату: прокуратура выявила нарушения в сфере образования на 15 млн тенге

«Нарушения выявлены проведением анализа соблюдения требований Трудового и Бюджетного кодексов Республики Казахстан в районном отделе образования и подведомственных ему организациях. По результатам проверки установлено, что ряд работников сферы образования выезжали за пределы страны в рабочее время, в том числе в периоды проведения учебных занятий. Несмотря на отсутствие сотрудников на рабочих местах, заработная плата им начислялась и выплачивалась в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры Туркестанской области.