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Уехали за границу, но получали зарплату: прокуратура выявила нарушения в сфере образования на 15 млн тенге

680 человек наказали после проверки выплат в системе образования Туркестанской области. Зарплату начисляли даже тем работникам, которые находились за пределами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Прокуратура Сарыагашского района выявила многомиллионные необоснованные выплаты в сфере образования. Как установили прокуроры, сотрудники отдела образования, учителя и технические работники во время рабочих дней находились за пределами Казахстана, однако зарплату им продолжали начислять в полном объеме.

«Нарушения выявлены проведением анализа соблюдения требований Трудового и Бюджетного кодексов Республики Казахстан в районном отделе образования и подведомственных ему организациях. По результатам проверки установлено, что ряд работников сферы образования выезжали за пределы страны в рабочее время, в том числе в периоды проведения учебных занятий. Несмотря на отсутствие сотрудников на рабочих местах, заработная плата им начислялась и выплачивалась в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры Туркестанской области.

Анализом установлено необоснованное расходование бюджетных средств в отношении сотрудников районного отдела образования, а также учителей и технических работников школ, на сумму более 389 тыс. тенге, а по организациям образования в целом — свыше 15 млн тенге.

На основании акта прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечены как сотрудники, выезжавшие за границу в рабочее время, так и руководители, допустившие указанные нарушения, за несоблюдение требований статьи 50 Закона Республики Казахстан «О государственной службе».

В результате в доход государства взыскано более 15 млн тенге, к ответственности привлечено 680 лиц.

Ранее стало известно, что 5 млрд тенге отпускных не получили актюбинские учителя.