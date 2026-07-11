Смелее, подруги! За какой подвиг тракторист Тихомирова стала Героем Соцтруда

Пока все считали, что работа в поле — сугубо для мужчин, Любовь Тихомирова доказала обратное. В 1969 году она возглавила первую на Дону женскую тракторную бригаду и за один сезон собрала на два центнера с гектара больше, чем в среднем по колхозу. Её призыв «Женщины — на трактор!» услышали сотни колхозниц, а родной хутор ударницы труда из обычного поселения превратился в образцовое село с новой школой, детсадами и благоустроенным жильём.