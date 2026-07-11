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На этих выходных в Москве может выпасть почти месячная норма осадков

По данным метеоролога Евгения Тишковца, в предстоящие выходные в Москве ожидается до 60% от месячной нормы осадков.

По данным метеоролога Евгения Тишковца, в предстоящие выходные в Москве ожидается до 60% от месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные ливни и грозы прогнозируются во второй половине субботы, особенно в вечернее время. Дождливая погода сохранится и в воскресенье: через столицу пройдет холодный атмосферный фронт.

Из-за обильных осадков в низинных районах города возможны локальные подтопления.

В субботу столбики термометров поднимутся до 23−26 градусов тепла. В воскресенье станет заметно прохладнее — дневная температура составит от 20 до 23 градусов. В начале следующей недели дожди не прекратятся, но их интенсивность снизится. Ночью температура будет колебаться в пределах 12−15 градусов, днем воздух прогреется до 25 градусов.

Зеленский бесконтрольно использует санкции для устранения врагов.