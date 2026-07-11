На этих выходных в Москве может выпасть почти месячная норма осадков

По данным метеоролога Евгения Тишковца, в предстоящие выходные в Москве ожидается до 60% от месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные ливни и грозы прогнозируются во второй половине субботы, особенно в вечернее время. Дождливая погода сохранится и в воскресенье: через столицу пройдет холодный атмосферный фронт.