За какой подвиг тракторист Тихомирова стала Героем Соцтруда

Пока все считали, что работа в поле — сугубо для мужчин, Любовь Тихомирова доказала обратное. В 1969 году она возглавила первую на Дону женскую тракторную бригаду и за один сезон собрала на два центнера с гектара больше, чем в среднем по колхозу. Её призыв «Женщины — на трактор!» услышали сотни колхозниц, а родной хутор ударницы труда из обычного поселения превратился в образцовое село с новой школой, детсадами и благоустроенным жильём.
Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Всё по плечу.
Любовь Андреевна родилась 90 лет назад, 11 июля 1936 года в слободе Туриловка. В возрасте 17 лет устроилась разнорабочей на Каменскую ТЭЦ, а через год, окончив курсы, стала помощником машиниста. Как простой рабочий путь привёл к званию Героя Социалистического Труда? И что осталось после легендарного механизатора в Миллеровском районе к этому дню?
В 1957 году девушка вернулась в родной колхоз «Путь к коммунизму». Сначала работала в поле, затем десять лет — дояркой.
В марте 1969 года в Миллеровском районе была организована первая на Дону женская тракторная бригада. Возглавила её Любовь Тихомирова. Результат не заставил себя ждать: уже в первый год красавицы собрали с каждого гектара на два центнера зерна больше, чем было в среднем по колхозу.
«О женской тракторной бригаде заговорили в газетах и на радио. На Всесоюзном съезде колхозников она была избрана членом президиума и в своём выступлении бросила клич: “Смелее, подруги! Нам вполне по плечу профессия механизатора. Женщины — на трактор!”» — отмечается в архивных материалах.
Призыв был услышан: уже в 1970 году на Дону работало 13 женских тракторных бригад, к середине 1980-х — около 80. Сама Любовь Андреевна в 1979 году выучилась на агронома, подтвердив лидерство профессиональной квалификацией.
«Серп и Молот».
10 февраля 1975 года Любови Андреевне Тихомировой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Но главное достижение — не в наградах, а в реальных делах.
С лёгкой подачи Тихомировой в её родной Туриловке появились асфальтированная дорога, новая школа, столовая, Дом культуры, два детсада. Жить в слободе стало гораздо лучше.
Любовь Андреевна несколько раз избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, входила в состав Президиума (1975), была делегатом III Всесоюзного съезда колхозников. Она удостоена высоких наград.
Не только в труде, но и в личной жизни женщина преуспела. В открытых источниках не так много информации о муже Любови Тихомировой. Известно лишь, что она некоторое время жила в Каменске-Шахтинском, там же вышла замуж и родила сына. Но вскоре переехала с семьёй обратно в Миллеровский район: не хотела оставлять малую родину и свой колхоз.
Те, кто застал Любовь Андреевну, вспоминают, что у неё был особый характер. Взялась за дело — отдавай ему всю себя. И этому принципу она никогда не изменяла.
Ушла из жизни Любовь Андреевна Тихомирова 12 мая 2018 года в возрасте 81 года, до последнего дня она оставалась верна своей любимой Туриловке.