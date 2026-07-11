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Расчёты БПЛА «Севера» поразили Leopard и 12 пунктов управления дронами ВСУ

Российские военные заявили об уничтожении танка Leopard и объектов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе ночной работы расчётов ударных дронов в Харьковской и Сумской областях. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Операторы БПЛА «Северной» группировки обнаружили позиции ВСУ, включая пункты управления беспилотниками и огневые группы. После передачи координат командованию для поражения целей применили FPV-дроны. В результате были уничтожены танк Leopard, 12 пунктов управления беспилотниками, пять огневых групп и пять автомобилей. Потери украинских подразделений превысили 20 военнослужащих.

Ранее БПЛА группировки «Восток» в Запорожской области успешно атаковали автомобили с иностранными наёмниками ВСУ во время «свободной охоты». Это сорвало ротационные мероприятия противника. Разведчики также обнаружили расположение технического персонала, пунктов управления беспилотниками и антенн связи ВСУ. Эти координаты передали артиллерии, и расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» нанесли удары по выявленным целям.

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