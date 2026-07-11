В Красноярском крае золотодобытчиков обязали выпустить 1,5 тонны мальков в реку

Прокуратура Красноярского края через суд добилась компенсации ущерба природе после разработки россыпного месторождения золота на реке Нойба. Предприятие обязали до 30 сентября 2026 года выпустить в водоем 1,5 тонны молоди рыбы. Обязательство восстановить водные биоресурсы появилось еще в 2016 году. Тогда при разработке месторождения компания должна была компенсировать вред, причиненный природе, и организовать выпуск мальков. Проверка прокуратуры показала, что в полном объеме эти мероприятия так и не провели. В надзорном ведомстве подчеркнули, что восстановление водных биоресурсов является обязательной частью подобных проектов. Компания с иском не согласилась и заявила, что планировала выпустить молодь рыбы самостоятельно. Однако за несколько лет после установленного срока этого не произошло. Суд поддержал требования прокуратуры, теперь выпуск 1,5 тонны мальков закреплен судебным решением. Если его снова не исполнят, к предприятию могут применить другие предусмотренные законом меры ответственности. Исполнение решения суда остается на контроле прокуратуры. Напомним, что сотрудница енисейской автошколы присвоила 855 тысяч и заявила об ограблении.