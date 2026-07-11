В Краевой клинической больнице завершили масштабную реконструкцию отделений неврологии и нейрореанимации.
Там полностью обновили электросеть, чтобы обеспечить бесперебойную работу возросшего числа реанимационных мониторов и аппаратов жизнеобеспечения. Также реконструировали системы вентиляции, видеонаблюдения и обратной связи с персоналом.
В палатах заменили окна, улучшили освещение (добавив деликатную нижнюю подсветку для ночного ухода) и увеличили полезную площадь. Особое внимание уделили гигиене.
Все работы выполнили силами собственной инженерной службы больницы.
«Обновление материально-технической базы медучреждений является одним из ключевых приоритетов национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. Наша задача — рационально распределять ресурсы, концентрируя современное оборудование и качественные условия лечения в крупных клинических центрах», — отметил министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.