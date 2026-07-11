Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краевой клинической больнице завершили масштабную реконструкцию

В Краевой клинической больнице завершили масштабную реконструкцию отделений неврологии и нейрореанимации.

В Краевой клинической больнице завершили масштабную реконструкцию отделений неврологии и нейрореанимации.

Там полностью обновили электросеть, чтобы обеспечить бесперебойную работу возросшего числа реанимационных мониторов и аппаратов жизнеобеспечения. Также реконструировали системы вентиляции, видеонаблюдения и обратной связи с персоналом.

В палатах заменили окна, улучшили освещение (добавив деликатную нижнюю подсветку для ночного ухода) и увеличили полезную площадь. Особое внимание уделили гигиене.

Все работы выполнили силами собственной инженерной службы больницы.

«Обновление материально-технической базы медучреждений является одним из ключевых приоритетов национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. Наша задача — рационально распределять ресурсы, концентрируя современное оборудование и качественные условия лечения в крупных клинических центрах», — отметил министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.