В Хабаровском крае снимут фильм о легендарном перелете самолета «Родина»

В сентябре 1938 года экипаж самолета АНТ-37бис «Родина» в составе Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой установил международный женский рекорд дальности беспосадочного полета, преодолев маршрут из Москвы на Дальний Восток. После вынужденной посадки в хабаровской тайге летчиц нашли спустя несколько дней. За этот перелет все три участницы экипажа первыми среди женщин были удостоены звания Героя Советского Союза.