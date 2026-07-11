В Хабаровском крае снимут фильм о легендарном перелете самолета «Родина»

Туристический кинопроект «Дикая Тайга» при поддержке Хабаровского отделения Русского географического общества приступит к созданию документального и художественного фильмов о легендарном беспосадочном перелете самолета «Родина» из Москвы на Дальний Восток, сообщает сообщество «Амурия» во «ВКонтакте».
Картины посвятят 90-летию исторического перелета, которое будет отмечаться в 2028 году. Авторы проекта планируют совместить документальное повествование с художественной реконструкцией событий, провести экспедицию к месту аварийной посадки самолета в тайге Хабаровского края, поработать в архивах и найти ранее неизвестные материалы о подвиге экипажа.
В сентябре 1938 года экипаж самолета АНТ-37бис «Родина» в составе Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой установил международный женский рекорд дальности беспосадочного полета, преодолев маршрут из Москвы на Дальний Восток. После вынужденной посадки в хабаровской тайге летчиц нашли спустя несколько дней. За этот перелет все три участницы экипажа первыми среди женщин были удостоены звания Героя Советского Союза.
Режиссер проекта Константин Еремеев ранее сообщал, что создатели фильма намерены объединить эстетику советского кино 1930−1940-х годов с современными художественными приемами.
Кроме того, команда рассчитывает разыскать незавершенные съемки режиссера Дзиги Вертова, посвященные легендарному перелету.
По замыслу авторов, проект станет не только данью памяти знаменитому авиационному подвигу, но и поможет развитию кинематографа на Дальнем Востоке, а также привлечет внимание к истории Хабаровского края.