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Школьникам Хабаровского края назвали даты каникул на 2026/27 год

Рекомендации Минпросвещения России касаются школ, которые работают по четвертям.

Минпросвещения России определило рекомендованные даты школьных каникул на 2026/27 учебный год. Они будут актуальны и для образовательных учреждений Хабаровского края, где обучение ведется по четвертям.

Согласно рекомендациям ведомства, первые каникулы у школьников начнутся осенью — с 26 октября по 3 ноября 2026 года.

Зимний отдых запланирован с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весенние каникулы пройдут с 27 марта по 4 апреля 2027 года.

Летние каникулы начнутся 27 мая 2027 года и завершатся 31 августа.

Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года.

В Минпросвещения отметили, что при подготовке рекомендаций учитывали необходимость равномерного распределения учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней, чтобы школьники могли восстановить силы.

При этом окончательные даты каникул школы Хабаровского края утверждают самостоятельно с учетом рекомендаций федерального ведомства.