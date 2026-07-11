Школьникам Хабаровского края назвали даты каникул на 2026/27 год

Минпросвещения России определило рекомендованные даты школьных каникул на 2026/27 учебный год. Они будут актуальны и для образовательных учреждений Хабаровского края, где обучение ведется по четвертям.
Согласно рекомендациям ведомства, первые каникулы у школьников начнутся осенью — с 26 октября по 3 ноября 2026 года.
Зимний отдых запланирован с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весенние каникулы пройдут с 27 марта по 4 апреля 2027 года.
Летние каникулы начнутся 27 мая 2027 года и завершатся 31 августа.
Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года.
В Минпросвещения отметили, что при подготовке рекомендаций учитывали необходимость равномерного распределения учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней, чтобы школьники могли восстановить силы.
При этом окончательные даты каникул школы Хабаровского края утверждают самостоятельно с учетом рекомендаций федерального ведомства.