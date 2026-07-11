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Костер, концерты и МерчПервого: в Александрии пройдет праздник «Купалье»

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в этом году 11—12 июля; организаторы подготовили насыщенную программу, сообщает пресс-служба Могилевского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

В этом году, в Александрии в 17-й раз пройдет масштабный праздник, на который приезжают гости со всей страны. Организаторы в этом году подготовили обширную программу, будут новые площадки.

«11 июля 2026 года агрогородок Александрия вновь станет центром одного из главных культурных событий лета — республиканского праздника “Купалье”, — сообщили в облисполкоме.

Там отметили, что для гостей праздника организованы выставки мастеров народного творчества, ярмарки, концерты, театральные и цирковые представления, спортивно-развлекательные мероприятия, в Александрию приедут артисты, блогеры.

С самого утра 11 июля до позднего вечера будут работать такие тематические площадки, как «МерчПервого», «Зроблена ў Беларусi», площадка, посвященная туристическому потенциалу страны.

«Кульминацией дня станет большой концерт на главной сцене “Александрия — любовь с первого взгляда”, а завершится праздник праздничным фейерверком и зажжением традиционного купальского костра», — сказали в Могилевском облисполкоме.

Там также рассказали, что на празднике «Купалье» в Александрии в этом году будет много женской тематики — ведь 2026 год в Беларуси объявлен годом женщины.

Организаторы подготовили выставочный проект «Антология женской красоты. От традиций до современности», в рамках которого будут презентованы украшения древних женщин, традиционные костюмы, рушники.

Среди участников ожидаются представители около трех десятков регионов России, которые направят более 70 мастеров декоративно-прикладного искусства.

Участие в празднике впервые примут делегации Кемеровской области и Республики Чувашия.