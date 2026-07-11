Новые места отдыха открыли в восьми сёлах Хабаровского края

Масштабные работы провели в Мухене, где оборудовали детскую площадку «Улыбка». Также в других четырех селах реконструировали по одному общественному пространству. Там обновили тротуары, дорожки, установили лавочки, урны, информационные стенды, ливневые канализации и сценические площадки с зонами для игры в стритбол.