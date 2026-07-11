Новые места отдыха открыли в восьми сёлах Хабаровского края

В Хабаровском крае по итогам Всероссийского голосования 2025 года обустроили восемь новых парков и скверов. Территории выбирали жители рабочего поселка Чегдомын, поселков Ванино, Дормидонтовка, Мухен и сел Сергеевка, Матвеевка, Осиновая Речка, Дружба, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Модернизация общественных пространств прошла в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Ванино, например, появились прогулочные аллеи с обновленными плиткой и освещением. В Чегдомыне обустроили «Аллею Славы», а в Дормидонтовке создали спортивные площадки для волейболистов и баскетболистов.
Масштабные работы провели в Мухене, где оборудовали детскую площадку «Улыбка». Также в других четырех селах реконструировали по одному общественному пространству. Там обновили тротуары, дорожки, установили лавочки, урны, информационные стенды, ливневые канализации и сценические площадки с зонами для игры в стритбол.
— Президентский проект «Формирование комфортной городской среды» стал массовым инструментом позитивных изменений. Только за прошедший год обустроили 81 новое место для прогулок и спорта, а с 2019 года жители получили 750 благоустроенных общественных пространств, — сказал губернатор края Дмитрий Демешин.
В этом году в планах реконструкция еще 63 общественных пространств. Из бюджета на эти цели выделили свыше 376 млн рублей.