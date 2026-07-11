Прощание с двумя погибшими девочками прошло в Кызыле

Подростки ушли из дома в Кызыле вечером 1 июля и перестали выходить на связь. Позже тела пропавших нашли в разных местах: на берегу реки Енисей и в районе села Ийи-Тал. Родители провели процедуру опознания. Следователи продолжают следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели девочек.