Рассказываем, что происходит в очередях на заправки Волгограда

Пятница. Разгар рабочего дня. Но на открытых заправках — ажиотаж. Включая аварийку, водители завешивают окна футболками или полотенцами, выходят из машин и безо всяких предисловий заводят разговоры. Сначала о наболевшем, а потом, выпустив пар, о чем-то более отстраненном. К концу очереди люди, которые узнали друг друга не более часа назад, уже свободно рассказывают друг другу о семьях, о детях, которые не хотят читать книги из заданного на лета списка литературы, о лещах, которые ловятся в Дону именно на эту приманку, и об автосервисах, в которых сделают «так, как не делают нигде». А ведь не так давно у этих самых собеседников не было бы шансов не то чтобы заговорить — просто посмотреть друг на друга, вырвав взгляд из будничной рутины.