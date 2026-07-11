15 лет назад в Москве приговорили самую жестокую банду неонацистов нулевых

Зверское убийство под знаменитую песню «С чего начинается Родина», расправа над дворниками в честь дня рождения — на счету банды Молоткова больше 20 трупов и десятки покушений. Жестокость, с которой молодые люди расправлялись с жертвами, поразила даже оперативников. Как политическая организация превратилась в самую кровавую банду нулевых — в материале «Газеты.Ru».
«Их убили страшно, как волки».
Москва, 2008 год, Сергею Голубеву 16 лет. Он ученик элитной экономической гимназии при Финансовой академии, отличник и умница. По крайней мере, в этом уверен его отец.
Единственное, что беспокоило мужчину — сын слишком много времени сидел дома в компьютере. «Я ему говорю: сходи на улицу погуляй. Он к окну подведет меня: “Ты хочешь, чтобы я туда пошел? Видишь, сидят, разливают на лавочке? Ты хочешь, чтобы я к ним в эту компанию пошел?” — вспоминал он.
Вскоре Сергей нашел компанию — познакомились в том же интернете. Молодых людей объединяли общие взгляды и интересы. Вместе с новыми друзьями Голубев ходил отмечать Первомай на ВДНХ. Товарищи ~шли в колонне националистов, скандирующих: «Мир, Труд, Май, гастарбайтер, уезжай!». ~
После шествия прямо у входа в местное отделение милиции группа молодых людей избила человека. Сергей, как уверял отец, просто находился рядом и даже пытался разнять компанию. Его задержали, опросили и вскоре отпустили.
Ничего плохого в увлечении сына отец на видел. Когда ~8 мая 2008 года Голубев сказал, что идет на день рождения к подруге~, обрадовался — наконец-то юноша живет не в виртуальном мире. О том, что празднование закончится кровавой расправой — не мог даже представить.
В тот вечер школьник действительно встретился с товарищами — 19-летними Николаем Михайловым, Виктором Апполоновым и студенткой журфака МГУ Василисой Ковалевой, которая праздновала свое 21-летие. Правда, планов сидеть в кафе у молодых людей не было. ~Подарком на день рождения девушки стало убийство. ~
Прошло уже много лет, но Василиса хорошо помнит тот день. Подробности она рассказала журналистам, посетившим ее в колонии в 2020 году.
«[Товарищи] считали, что они причастны к торговле наркотиками. Их долго отслеживали, а потом [мы] поехали. Это был мой день рождения. Мне предложили съездить и побороться с наркоторговлей. Это была семья — муж и жена. Их убили достаточно…, — на секунду девушка задумывается. — Как волки. Это что-то стихийное и страшное».
По версии следствия, в этом нападении Василиса приняла непосредственное участие.
Тем же вечером в СМИ появились новости: убиты двое дворников узбекской национальности. Сообщение поступило дежурному в 23:00. Звонивший сообщил, что во дворе слышны крики о помощи.
На месте преступления милиционеры обнаружили пострадавших с многочисленными колото-резаными ранениями. ~К приезду врачей мужчина скончался, женщина умерла по дороге в больницу. ~
«По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает, что убийство совершено по мотивам национальной вражды», — сообщили в СМИ.
Участников расправы задержат спустя несколько месяцев. ~Выяснится, что это члены банды НСО «Север».~ Всего в группировку входило 13 человек и за полгода они совершили 27 убийств и десятки покушений. Самому старшему в банде было 27 лет, а младшему — 16, это «умница» Сергей Голубев.
«Либо к нам, либо в скины».
«Национал-социалистическое общество» или сокращенно ~НСО появилось в январе 2004. Создал его помощник одного из депутатов Госдумы Дмитрий Румянцев. ~
«Новобранцев» привлекали громкими лозунгами националистического толка и обещаниями создать в стране «русскую республику». У НСО был свой политсовет, сайт и газета.
Вполне ~легально общество существовало вплоть до 2010 года — только 1 февраля Верховный Суд Российской Федерации признал его экстремистской организацией~ и запретил деятельность на территории Российской Федерации. А до этого момента его члены активно участвовали в митингах, проводили собрания, занятия по боевой подготовке и даже планировали выдвигаться на выборах.
Отделения НСО открывались не только в Москве, но и в Воронеже, Рязани и даже Минске.
«Национал-социализм легко находит себе сторонников. Мы даем людям четкое и целостное мировоззрение», — объяснял Румянцев журналистам. И добавлял — активную ставку делает на молодежь, в частности, на тех, кто понял бесперспективность уличного насилия. «Молодежью никто не занимается. Она идет либо к нам, либо в скины, либо в ваххабиты», — рассуждал он.
Уже вскоре выяснилось, что ~от идеи насилия в организации готовы отказаться не все. ~Одним из ярых сторонников таких методов был другой лидер общества — Максим Базылев по прозвищу Адольф.
На базе московской ячейки он активно формировал банду для проведения «акций прямого действия». По сути — нападений и убийств. Из-за разногласий с ним Румянцев покинул организацию. ~Московская ячейка НСО осталась под полным контролем Адольфа. ~
Самой активной боевой единицей стала группа НСО «Север» под руководством 27-летнего айтишника Льва Молоткова.
Молодой человек окончил университет геодезии и картографии, работал системным администратором сразу в трех фирмах. В боевую ячейку, по словам Молоткова, попал из-за желания «просто найти организацию, связанную с защитой русского народа».
Юноша даже выдвигал свою кандидатуру на выборах в совет депутатов Сергиева Посада, но провалился. Тогда, в октябре 2007 года, по предложению Адольфа, согласился сменить хобби с политической деятельность на экстремистскую.
«Штаб-квартира» 13 неонацистов находилась в частном доме села Подъячево Дмитровского района Московской области. Там в ночь на 1 января 2008 года банда встречала Новый год и Молотков произнес: «Объявляю наступающий новый год годом белого террора».
«Держи нож, ты им будешь убивать».
После задержания многие члены банды уверяли, что начинали с расклейки листовок и убивать никого не планировали. Также говорил и ~один из самых жестоких участников НСО «Север» 19-летний Владислав Тамамшев.~
По его словам, в ячейку его тоже пригласил Адольф, обещал помочь с переездом в Москву, обеспечить жильем и работой, в обмен нужно только ходить на митинги и расклеивать рекламу.
Правда, в тех же показаниях Владислав признался, что криминальный опыт за его плечами уже был — в родном Хабаровске он, например, кинул бутылку с зажигательной смесью в синагогу.
На вопрос оперативников, поджег ли он здание изнутри, скинхед с улыбкой ответил: «Нет, в фасад [попал], внутрь не попали, промахнулись».
В августе 2007 года Тамамшев уже был в Москве. Жил в доме с Молотковым, регулярно ездил на боевую подготовку. «Убивать никого не намеревался, не думал. Мне не хотелось», — уверял он на допросе. И почти сразу же рассказал, что несколько раз ездил с товарищами в Люблино в поисках мигрантов.
Многие ~участники банды признавались, что на самом деле Владислав был едва ли не авторитетнее Молоткова~ — руководил атаками на месте преступления и отличался особой кровожадностью, за которую получил кличку Свинорез.
25 января 2008 года он повел на дело 25-летнего Сергея Юрова, чтобы тот доказал свою «верность».
Среди жертв убийц были представители разных национальностей, в том числе русские. Для нападения им было достаточно того, что у прохожего темные волосы или карие глаза.
«Не могу заниматься убийствами!».
~В 2008 году в столице орудовала не одна неонацистская группировка~, поэтому установить причастность к расправам НСО было не так просто.
Ключевая улика появилась у оперативников в марте 2008 года. Тогда на Маросейке банда убила антифашиста Алексея Крылова. ~Тамамшев нанес ему 30 ударов ножом, и не заметил, как выронил на месте преступления мобильный телефон. ~
Уже в июне в изоляторе оказались трое неонацистов, а в августе были задержаны еще четверо, включая Молоткова и Тамамшева. Это произошло почти сразу после того, как ~преступники выложили в сеть видеоролик, на котором жестоко расправились со своим же соратником~ Николаем Мельниковым (или, по другим данным, Мельником). Товарищи заподозрили его в стукачестве.
«Влад Тамамшев, Костя Никифоренко и Сергей Юров позвали меня на кухню и сказали: “Колян работает на чекистов! Все про нас сливал! Мы его убили!”, — вспоминал Лев Молотков. — В ванной стояла видеокамера на штативе, которая снимала происходящее. Чтобы меня не убили, я тоже решил принять участие. Мы пели песню “С чего начинается Родина?..”. Я взял нож и спросил у Кости Никифоренко — куда бить? Он показал на спину. Я нанес пять ударов и вышел…».
22 июля 2008 года к дому, где банда надеялась залечь на дно, подъехали 10 омоновцев, 20 сотрудников ФСБ и оперативники ГУВД Москвы.
Перед задержанием силовики отключили свет во всем подъезде, в квартиру постучались под видом пьяных соседей. Как только дверь открылась — начался штурм. ~Активнее всех отбивался Тамамшев — он успел несколько раз ударить сотрудника ФСБ ножом.~
Во время допросов задержанные признались, что~ планировали также подорвать электростанцию в Сергиевом Посаде.~ За это в их деле появилась статья о подготовке теракта. Это лишило их возможности запросить суд присяжных.
В 2009 году правоохранители задержали последних фигурантов, а уже в следующем году начался суд. Дело слушалось в закрытом режиме. Дойти до этого этапа оказалось непросто, так как ряд адвокатов, посмотрев видеозапись с жестокой расправой, нашли предлог, чтобы отказаться от участия в процессе.
11 июля 2011 года Московский окружной военный ~суд признал 13 неонацистов виновными в 27 убийствах и более чем 50 нападениях.~Сергей Свиридов — единственный, кто получил условный срок, так как согласился сотрудничать со следствием.
Пятеро преступников, в том числе Молотков и Тамамшев были приговорены к пожизненному лишению свободы, остальные получили сроки от 10 до 23 лет.
~Во время заседания фигуранты выкрикивали оскорбления и угрозы~ в адрес журналистов и прокурора, плевались, уверяли, что «скоро вернутся».
Уже отбыв значительный срок в колонии, многие из них, вспоминая прошлое, признались, что сожалеют о содеянном.
Лев Молотков спустя 12 лет с момента вынесения приговора уверен в несправедливости обвинения и считает, что ряд преступлений на него повесили бывшие соратники, чтобы облегчить свою участь. Он по-прежнему ~надеется выйти на свободу и работать по специальности~ — обслуживать компьютеры.
В ответ на вопрос журналиста о готовности пойти на СВО, ответил, что согласен лишь по технической специальности: ~ «Оружие в руках держать не хочу! Не могу заниматься убийствами!».~