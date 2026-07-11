15 лет назад в Москве приговорили самую жестокую банду неонацистов нулевых

«Влад Тамамшев, Костя Никифоренко и Сергей Юров позвали меня на кухню и сказали: “Колян работает на чекистов! Все про нас сливал! Мы его убили!”, — вспоминал Лев Молотков. — В ванной стояла видеокамера на штативе, которая снимала происходящее. Чтобы меня не убили, я тоже решил принять участие. Мы пели песню “С чего начинается Родина?..”. Я взял нож и спросил у Кости Никифоренко — куда бить? Он показал на спину. Я нанес пять ударов и вышел…».