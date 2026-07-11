11 июля 1943 года Волынская резня достигла своего апогея

«Украинские боевики научились технологии массового уничтожения у немцев. Вот почему этнические чистки, осуществленные УПА, оказались столь поразительно эффективными, и почему в 1943 г. волынские поляки оказались почти столь беспомощными, как волынские евреи в 1942 г. — считает американский историк Тимоти Снайдер. — Но почему украинские националисты решили ликвидировать поляков на Украине? В 1942 г. украинские полицаи получили от немцев приказ убивать евреев. От кого партизаны УПА, которые в основном были теми же самыми людьми, получили в 1943 г. приказ убивать поляков?»- задается вопросом он.