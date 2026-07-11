Дмитрий Демешин: «Размытую дорогу у села Казакевичево восстановим сегодня к вечеру»

Для жителей сёл организована переправа. Временно изменили схему движения автобуса № 177 — людей подвозят к месту размыва с обеих сторон, к безопасным точкам, а дальше переправляют на лодке. Наладили подвоз питьевой воды. Также обеспечен временный проезд к селу Кукан, что позволит доставлять воду, продукты и медикаменты, а также оказывать экстренную помощь. Строится объездная дорога в районе моста через реку Быдыр.