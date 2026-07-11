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Дмитрий Демешин: «Размытую дорогу у села Казакевичево восстановим сегодня к вечеру»

Дмитрий Демешин держит ситуацию с размытием на личном контроле.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о ходе восстановительных работ на размытой трассе в Хабаровском районе. Из-за сильных дождей резко поднялся уровень воды в реке Правая, и объездную дорогу на 12-м километре трассы Красная Речка — Казакевичево размыло. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как написал Дмитрий Демешин в своём канале, дорогу планируют восстановить сегодня к вечеру. На затопленном участке с утра работают спасатели, дорожники, администрация района и представители краевых властей. Идёт укладка водопропускных труб, после завершения приступят к засыпке скальником. Вода постепенно спадает, что позволяет ускориться.

Для жителей сёл организована переправа. Временно изменили схему движения автобуса № 177 — людей подвозят к месту размыва с обеих сторон, к безопасным точкам, а дальше переправляют на лодке. Наладили подвоз питьевой воды. Также обеспечен временный проезд к селу Кукан, что позволит доставлять воду, продукты и медикаменты, а также оказывать экстренную помощь. Строится объездная дорога в районе моста через реку Быдыр.

— Нахожусь на связи со всеми профильными ведомствами, ситуацию держу на личном контроле. Приеду и проверю, как идут работы и организована помощь жителям, — сообщил губернатор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru