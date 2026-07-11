ВС РФ нанесли удар по ВПК в Киеве и портам Одесской области 11 июля

Российские военные нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портам Одесской области ночью 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Помимо этого, поражения нанесли объектам портовой Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.
— Нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.
Вместе с тем ВС РФ беспилотником «Герань-2 Сикер» уничтожили железнодорожный локомотив в Черниговской области, передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие ВС РФ во время массированного удара возмездия поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point.
До этого российские военные поразили логистические центры Вооруженных сил Украины в Николаевской области, которые использовались для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов.