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На Сахалине рыбак поймал рыбу размером с человека

У берегов Сахалина рыбакам удалось выловить тунцов, по размерам сопоставимых с человеком.

У берегов Сахалина рыбакам удалось выловить тунцов, по размерам сопоставимых с человеком. Эту информацию распространяет Telegram-канал Amur Mash.

За одни сутки российские рыбаки поймали сразу три огромные рыбины. Однако одна из них сумела разорвать леску и уйти обратно в море. После того как добыча скрылась, у компании остались два трофея, с которыми они сделали впечатляющие фотографии.

Первые сведения о крупных тропических тунцах поступили в начале июня. Раньше у побережья Владивостока попадались только экземпляры весом не более тридцати-сорока килограммов, но теперь рыбаки добывают тунцов длиной почти два метра и массой свыше ста килограммов.

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