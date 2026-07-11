На Сахалине рыбак поймал рыбу размером с человека

У берегов Сахалина рыбакам удалось выловить тунцов, по размерам сопоставимых с человеком. Эту информацию распространяет Telegram-канал Amur Mash.
За одни сутки российские рыбаки поймали сразу три огромные рыбины. Однако одна из них сумела разорвать леску и уйти обратно в море. После того как добыча скрылась, у компании остались два трофея, с которыми они сделали впечатляющие фотографии.
Первые сведения о крупных тропических тунцах поступили в начале июня. Раньше у побережья Владивостока попадались только экземпляры весом не более тридцати-сорока килограммов, но теперь рыбаки добывают тунцов длиной почти два метра и массой свыше ста килограммов.
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