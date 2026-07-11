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Как проходит фестиваль Сан-Фермин с забегами быков в Испании. Фотогалерея

В испанской Памплоне проходит традиционный фестиваль Сан-Фермин, ключевой частью которого являются забеги с быками. В прошлом году фестиваль собрал более 400 тыс. посетителей, не обходится он и без ежедневных травм. Яркие фото с фестиваля — в фотогалерее РБК.

Источник: РБК

В испанской Памплоне проходит традиционный фестиваль Сан-Фермин, ключевой частью которого являются забеги с быками. В прошлом году фестиваль собрал более 400 тыс. посетителей, не обходится он и без ежедневных травм. Яркие фото с фестиваля — в фотогалерее РБК.