В Омске ушёл из жизни известный спортивный болельщик

Сегодня, 11 июля 2026 года, баскетбольный клуб «Нефтехимик-Титан» сообщил о том, что на 80-м году ушёл из жизни Александр Александрович Улитин, известный в команде Сан Саныч.
Александр Александрович поддерживал команду с момента её основания.
— Многих известных баскетболистов, футболистов и хоккеистов можно назвать хорошими знакомыми Александра Улитина, — рассказали в клубе «Нефтехимик-Титан». — Даже покинув наш город, они продолжали пополнять его коллекцию эксклюзивной атрибутикой.
Выражаем соболезнования родным и близким Александра Александровича Улитина.