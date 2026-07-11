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В Омске ушёл из жизни известный спортивный болельщик

Сан Санычу было 79 лет.

Источник: t.me/neftbasket

Сегодня, 11 июля 2026 года, баскетбольный клуб «Нефтехимик-Титан» сообщил о том, что на 80-м году ушёл из жизни Александр Александрович Улитин, известный в команде Сан Саныч.

Александр Александрович поддерживал команду с момента её основания.

— Многих известных баскетболистов, футболистов и хоккеистов можно назвать хорошими знакомыми Александра Улитина, — рассказали в клубе «Нефтехимик-Титан». — Даже покинув наш город, они продолжали пополнять его коллекцию эксклюзивной атрибутикой.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Александровича Улитина.