Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.
В ведомстве подчеркнули эффективность нанесённого огневого поражения. Все намеченные объекты, задействованные в оборонном секторе, оказались выведены из строя.
Помимо столичных промышленных площадок, под прицелом оказались портовые зоны Одесской области. Удары пришлись по инфраструктуре Черноморска, Измаила и самого областного центра.
На данных территориях располагались узлы, обеспечивавшие доставку и хранение иностранных военных грузов. Помимо вооружения, там находились запасы горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.
На текущий момент представители профильного ведомства подтверждают успешное выполнение поставленных боевых задач. Информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что боеприпасы на Украине размещали в жилой застройке не только в Вишнёвом под Киевом, но и в Павлограде на юго-востоке страны. В Павлограде такая практика закончилась взрывом и последующей детонацией. После происшествия мины разлетались в квартиры, а в домах рядом не осталось целых окон.
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